Комик Поперечный обжаловал решение признать его виновным в дискредитации ВС РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Данила Поперечный признан в России иноагентом)

Московский городской суд принял к производству апелляционную жалобу комика Данилы Поперечного (признан в России иноагентом) на решение о признании его виновным в дискредитации ВС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Дата судебного заседания еще не назначена. Согласно решению Тверского суда Москвы, защита просила суд прекратить производство по административному делу Поперечного в связи с истечением срока давности. Сам комик при этом не явился на заседание.

Причиной составления протокола на Поперечного стали несколько видеороликов в одной из соцсетей, в которых содержится негативная оценка действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Эксперты подтвердили, что видеозаписи были размещены именно комиком.

Теперь Поперечному грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Сам блогер при этом своей вины не признал.

Российский Минюст внес Поперечного в реестр иностранных агентов в июне 2024 года. Как рассказали в министерстве, блогер участвует в качестве респондента на информационных площадках, представляемых иноагентами, также он создавал и распространял для них информацию и получал поддержку со стороны иностранного источника.