Участник "Что? Где? Когда?" Аскеров переобъявлен в розыск

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников (Ровшан Аскеров признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

МВД России переобъявило в розыск участника телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Соответствующая информация представлена в базе розыска ведомства.

При этом указано, что прежняя карточка была изъята из базы. Ведомство не стало уточнять, по какой именно статье разыскивают Аскерова.

Однако, как рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах, его переобъявление в розыск может быть связано с возбуждением нового уголовного дела. По словам собеседника журналистов, его могли завести в связи с нарушением закона о деятельности иноагента.

В апреле 2022 года СК РФ возбудил против Аскерова дело о реабилитации нацизма за публикации в соцсетях. Причиной разбирательства стала публикация журналиста, оскорбляющая советского маршала Георгия Жукова.

С мая того же года Аскеров был объявлен в федеральный розыск, тогда же Басманный суд Москвы принял решение о его заочном аресте.

Уже в декабре 2022 года журналист пополнил список физлиц-иноагентов по решению Минюста РФ, а в январе 2025-го его включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

