08 марта, 08:56Происшествия
Участник "Что? Где? Когда?" Аскеров переобъявлен в розыск
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников (Ровшан Аскеров признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
МВД России переобъявило в розыск участника телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Соответствующая информация представлена в базе розыска ведомства.
При этом указано, что прежняя карточка была изъята из базы. Ведомство не стало уточнять, по какой именно статье разыскивают Аскерова.
Однако, как рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах, его переобъявление в розыск может быть связано с возбуждением нового уголовного дела. По словам собеседника журналистов, его могли завести в связи с нарушением закона о деятельности иноагента.
В апреле 2022 года СК РФ возбудил против Аскерова дело о реабилитации нацизма за публикации в соцсетях. Причиной разбирательства стала публикация журналиста, оскорбляющая советского маршала Георгия Жукова.
С мая того же года Аскеров был объявлен в федеральный розыск, тогда же Басманный суд Москвы принял решение о его заочном аресте.
Уже в декабре 2022 года журналист пополнил список физлиц-иноагентов по решению Минюста РФ, а в январе 2025-го его включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.