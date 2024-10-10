Основательница сети кафе "Андерсон" признана иноагентом за критику СВО

Фото: телеграм-канал "Татулова" (Анастасия Татулова признана иноагентом в РФ)

Основательницу сети кафе "Андерсон" Анастасию Татулову (внесена в реестр иноагентов в РФ) признали иностранным агентом по причине того, что она оказывала информационную поддержку другим иноагентам, а также выкладывала в Сеть публикации, направленные на критику СВО. Это следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении ТАСС.

В материалах сказано, что Татулова с декабря прошлого года по февраль этого года помогала распространять информацию и материалы лиц, внесенных в реестр иностранных агентов.

В свою очередь, комика и видеоблогера Данилу Поперечного (признан в РФ иноагентом) внесли в реестр иноагентов из-за получения им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.

Минюст России 14 июня 2024 года внес стендап-комика в соответствующий реестр. В ведомстве тогда подчеркнули, что Поперечный объявлен иностранным агентом из-за его участия в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами.

Помимо этого, он создавал и распространял информацию для иноагентов. Установлено, что комик проживает не в России, подчеркнули в Минюсте.

