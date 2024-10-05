Поперечный признан иноагентом за получение более 60 тысяч долларов из-за рубежа

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Данила Поперечный признан в России иноагентом)

Одной из причин внесения комика и видеоблогера Данилы Поперечного (признан иноагентом) в соответствующий реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии. Об этом со ссылкой на документы суда сообщает РИА Новости.

"Согласно сведениям из Росфинмониторинга, поступившим в Минюст России, истец получил денежные средства от иностранных организаций: "Fullscreen", США, в размере 6 тысяч 400 долларов, а также от "Google Ireland Limited", Ирландия, в размере 55 тысяч 800 долларов", – указано в сообщении.

Минюст России 14 июня текущего года внес стендап-комика в реестр иноагентов. В ведомстве подчеркнули, что Поперечный объявлен иностранным агентом из-за его участия в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами.

Помимо этого, он создавал и распространял информацию для иноагентов. Установлено, что комик проживает не в России. Между тем Поперечный получает поддержку со стороны иностранного источника, подчеркнули в Минюсте.

