05 октября, 07:31Шоу-бизнес
Поперечный признан иноагентом за получение более 60 тысяч долларов из-за рубежа
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Данила Поперечный признан в России иноагентом)
Одной из причин внесения комика и видеоблогера Данилы Поперечного (признан иноагентом) в соответствующий реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии. Об этом со ссылкой на документы суда сообщает РИА Новости.
"Согласно сведениям из Росфинмониторинга, поступившим в Минюст России, истец получил денежные средства от иностранных организаций: "Fullscreen", США, в размере 6 тысяч 400 долларов, а также от "Google Ireland Limited", Ирландия, в размере 55 тысяч 800 долларов", – указано в сообщении.
Минюст России 14 июня текущего года внес стендап-комика в реестр иноагентов. В ведомстве подчеркнули, что Поперечный объявлен иностранным агентом из-за его участия в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами.
Помимо этого, он создавал и распространял информацию для иноагентов. Установлено, что комик проживает не в России. Между тем Поперечный получает поддержку со стороны иностранного источника, подчеркнули в Минюсте.
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