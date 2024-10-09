РИА Новости: комик Руслан Белый был признан иноагентом за финансовую поддержку из стран ЕС

Фото: youtube.com/Руслан Белый (Руслан Белый признан в РФ иноагентом)

Признанный иноагентом комик Руслан Белый был внесен в данный реестр в том числе из-за получения финансирования из стран Евросоюза и СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы административного дела.

Согласно материалам, артист получал денежные средства из 26 стран: Германии, Бельгии, Грузии, Польши, Франции, Швеции и прочих государств. Общая сумма полученных Белым денег не уточняется.

Кроме того, комик проводил концерты на иностранных площадках, а также принимал участие в создании и распространении материалов в СМИ-иноагентах.

Также Белого признали иностранным агентом в том числе за созданный им так называемый "антивоенный стендап". В нем комик заявил, что не поддерживает СВО и поэтому уехал из РФ.

Белого внесли в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Комик выступал против спецоперации на Украине, а также формировал негативный образ ВС РФ.

Позднее Белый обжаловал свой статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы. В суде не уточнили, когда пройдет заседание по данному иску.