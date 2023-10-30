30 октября, 13:09Общество
Комик Руслан Белый обжаловал статус иноагента в суде
Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ruslan_belyy_ (Руслан Белый признан в РФ иноагентом)
Комик Руслан Белый (признан в РФ иноагентом) обжаловал свой статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы.
"Суд зарегистрировал иск Белого Р. В. к министерству юстиции РФ", – передает РИА Новости сообщение суда.
При этом в суде не стали уточнять, когда пройдет заседание по данному иску.
1 сентября стало известно, что комика внесли в реестр иностранных агентов. Уточнялось, что Белый выступал против спецоперации на Украине, а также формировал негативный образ ВС РФ.
РКН будет блокировать сайты, которые применяют рекомендательные технологии
Читайте также