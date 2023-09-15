15 сентября, 21:05Политика
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов политолога Белковского и журналиста Шепелина
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Министерство юстиции РФ внесло в перечень иностранных агентов журналиста Илью Шепелина, политолога Станислава Белковского и еще трех человек. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
"15 сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С. А. Белковский, Е. С. Кочегин, К. В. Седов, Ю. Е. Федоров, а также И. А. Шепелин", – указано в сообщении.
Отметается, что Белковский участвовал в создании и распространении материалов, которые также создавали другие иноагенты.
Он в том числе вел антигосударственную деятельность, направленную на формирование негативного образа РФ и дискредитацию спецоперации на Украине. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, указано в сообщении.
Этим же занимался и Шепелин, а также другие граждане, попавшие в реестр. Некоторые из них проживают за пределами РФ. В ведомстве добавили, что они в том числе активно взаимодействовали с другими иностранными агентами.
Ранее Минюст РФ внес в реестр иноагентов солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова (признан в РФ иноагентом) и еще пятерых человек. Отмечалось, что исполнитель открыто поддерживал Украину, а также участвовал в создании сообщений и материалов других иноагентов.
Помимо этого, Котляров негативно высказывался о россиянах и поддерживал лиц, осуществляющих террористическую деятельность на территории РФ, распространял ложные сведения о принимаемых органами публичной власти страны решениях и проводимой ими политике.
До этого в реестр ведомство включило главреда "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова (признан в РФ иноагентом) и комика Руслана Белого (признан в РФ иноагентом).
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