Главред "Новый газеты" Дмитрий Муратов и комик Руслан Белый признаны иноагентами

Фото: телеграм-канал "Москва 24" (Дмитрий Муратов признан в России иноагентом)

Главный редактор "Новый газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов и комик Руслан Белый попали в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста РФ.

По данным ведомства, Муратов участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, использовал зарубежные площадки для оглашения мнений, направленных на формирование негативного отношения к политике РФ. Белый, в свою очередь, выступал против спецоперации на Украине, а также формировал негативный образ ВС РФ.

В реестре также оказалась бывшая телеведущая радиостанции "Эхо Москвы" Оксана Баршева (Ксения Ларина), которая, считают в Минюсте, формировала антироссийские взгляды и является сотрудником нежелательной в РФ иностранной неправительственной организации. Иноагентом также стал чеченский кандидат исторических наук Майрбек Вачагаев. Ведомство заявило, что он также участвовал в создании материалов иностранных агентов.

Вместе с этим в перечень попали советский писатель Олег Радзинский, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга V и VI созывов Максим Резник, экономист Константин Сонин, антивоенное этническое движение "Новая Тыва", а также Евгений Карпов и Денис Катаев.

Ранее российский Минюст включил в список иностранных агентов писательницу и журналиста Линор Горалик (признана в РФ иноагентом). Помимо нее, в реестре оказалась писательница Татьяна Сотникова (признана в РФ иноагентом).

Новости часа: Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах