Комик Руслан Белый получил штраф за нарушение закона об иноагентах

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ruslan_belyy_ (Руслан Белый признан в РФ иноагентом)

Таганский суд Москвы оштрафовал комика Руслана Белого (признан в России иноагентом) на 30 тысяч рублей из-за нарушения правил работы иноагента. Об этом пишет ТАСС.

Согласно материалам дела, Белый не указал статус иноагента в своей публикации на платформе "Дзен" в сентябре 2023 года. В его отношении составили протокол по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента").

Отмечается, что это первый материал, который был оформлен на комика по данной статье КоАП РФ.

Руслана Белого внесли в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Комик выступал против спецоперации на Украине, а также формировал негативный образ ВС РФ.

Позднее Белый обжаловал свой статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы. В суде не уточнили, когда пройдет заседание по данному иску.