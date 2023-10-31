Понасенков подал иск об отмене статуса иноагента

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев (Евгений Понасенков признан в России СМИ-иноагентом)

Блогер Евгений Понасенков (признан в РФ СМИ-иноагентом) подал в суд новый иск об отмене статуса иностранного агента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда Москвы.

"В суд поступил иск Понасенкова Е. Н. о признании незаконным распоряжения Министерства юстиции РФ об отказе в исключении из реестра иностранных агентов", – поделилась собеседница агентства.

Из постановление суда следует, что блогер распространял материалы иностранных СМИ-иноагентов. Также он с мая 2019 по январь 2022 года получал деньги от издательства АСТ, которое является получателем иностранного финансирования.

Минюст включил Понасенкова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 1 апреля 2022 года. Позднее мужчина обжаловал решение в Замоскворецком суде Москвы и получил отказ. Мосгорсуд оставил решение в силе.

Также комик Руслан Белый (признан в РФ иноагентом) обжаловал свой статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы. В суде не уточнили, когда пройдет заседание по данному иску.

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