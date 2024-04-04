Вокалисту группы "Порнофильмы" грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/pfvolodya (Владимир Котляров признан в РФ иноагентом)

МВД РФ нашло признаки дискредитации Вооруженных сил РФ в высказываниях вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Альшевский.

Уточняется, что экспертно-криминалистический центр главного управления МВД Москвы провел лингвистическое исследование высказываний Котлярова, опубликованных в YouTube.

"В действиях вокалиста усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ")", – говорится в ответе ГУ МВД России по Москве на запрос Андрея Альшевского.

Материал проверки направили в Тверскую межрайонную прокуратуру для принятия решения в соответствии с российским законодательством. Санкция статьи 20.3.3 КоАП предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, сообщили в полиции.

Минюст РФ внес Котлярова в реестр иноагентов в сентябре прошлого года. Солист открыто поддерживал Украину, а также участвовал в создании сообщений и материалов других иноагентов.

