Блогер Юрий Дудь объявлен в международный розыск

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Журналист и блогер Юрий Дудь (признан иноагентом в России) объявлен в международный розыск по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд столицы.

Как указала пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, Дудя обвиняют по части 3 статьи 330.1 УК РФ ("Неисполнение установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего кодекса).

Блогеру была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дудь пробудет под ней два месяца с момента его экстрадиции в РФ либо с момента его задержания на территории страны.

Ранее Дудь, нарушив порядок деятельности иноагента, был два раза привлечен к административной ответственности. Тогда ему назначили штраф общей суммой 95 тысяч рублей.

Позже столичная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении блогера. По данным ведомства, несмотря на привлечение к административной ответственности, Дудь продолжил публиковать в одном из мессенджеров материалы без соответствующей пометки. Затем СК РФ возбудил уголовное дело в отношении него.

