Прокуратура утвердила обвинение в отношении блогера Варламова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев (Илья Варламов признан в РФ иноагентом)

Московская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ему заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах") и части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты РФ и ее граждан, по мотивам политической ненависти").

В рамках проверки и предварительного расследования было установлено, что Варламов в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента, однако он продолжил распространять в соцсети материалы без указания этого статуса.

Также, по данным следствия, находясь за пределами России, действуя по мотивам политической ненависти, блогер на общедоступном видеохостинге публично распространял фейки о ВС РФ.

Прокуратура добавила, что Варламов был заочно приговорен к аресту.

В реестр иноагентов Варламов был внесен 23 марта 2023 года. По версии Минюста РФ, он распространял недостоверную информацию о принимаемых публичными органами власти решениях и о проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников.

Спустя время блогер потребовал снять с него этот статус, однако в сентябре 2024 года столичная прокуратура инициировала в отношении него уголовное преследование.

