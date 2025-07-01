Уголовное дело возбуждено в отношении блогера Дудя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело в отношении иностранного агента, блогера Юрия Дудя, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, Дудь подозревается в преступлении, которое квалифицируется частью 2 статьи 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах").

Следователи предполагают, что не позднее 19 мая текущего года блогер совершил действия, которые противоречат правилам деятельности иноагентов, установленным Федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

В настоящий момент следствие рассматривает вопрос об объявлении Дудя в розыск.

"Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", – говорится в сообщении.

До этого блогер, нарушив порядок деятельности иноагента, был два раза привлечен к административной ответственности, напомнило ведомство. Тогда ему назначили штраф общей суммой 95 тысяч рублей.

Ранее столичная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении блогера. По данным ведомства, несмотря на привлечение к административной ответственности, Дудь продолжил публиковать в одном из мессенджеров материалы без соответствующей пометки.

Дудь был внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, в апреле 2022 года. После этого журналист обратился с иском в суд, потребовав снять с него соответствующий статус, однако его требование отклонили.