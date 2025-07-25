Журналист Дмитрий Колезев внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков /(Дмитрий Колезев признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Журналист и блогер Дмитрий Колезев (признан иноагентом в РФ) внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга.

В конце 2022 года МВД объявило Колезева в розыск. Конкретная статья, по которой искали журналиста, при этом не указывалась.

После этого его заочно приговорили к 7,5 года колонии. Колезева признали виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.

Ранее в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга попал 14-летний уроженец Оренбурга Амир Шагатов. Причины внесения и подробная информация о подростке не приводится.

Кроме того, столичные следователи возбудили уголовное дело против иноагента Анны Монгайт. Она подозревается в публичном распространении ложных данных о ВС РФ. По данным СК, фигурантка опубликовала в мессенджере сообщение, в котором, по данным исследования, содержались фейки о действиях российской армии на территории другого государства.