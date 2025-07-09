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09 июля, 16:17

Политика

Украинская журналистка Янина Соколовская внесена в перечень террористов

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев (Янина Соколовская включена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Украинская журналистка Янина Соколовская внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В июле 2023 года против Соколовской возбудили уголовное дело. По версии следствия, с марта по май 2022 года журналистка распространила в телеграм-канале заведомо ложную информацию о действиях российской армии против гражданского населения Украины.

Как считают СМИ, речь идет о сообществе "Война и мир". С помощью него Соколовская оказывала содействие киевскому режиму, распространяя видео и фотографии с подписями о якобы преступлениях военных РФ в ходе спецоперации: от мародерств и убийств гражданских до неизбирательных ударов.

В октябре прошлого года журналистку объявили в международный розыск. Спустя несколько месяцев суд в Москве заочно вынес приговор в отношении Соколовской. Ее признали виновной в распространении фейков о ВС РФ и назначили 7 лет 6 месяцев колонии.

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