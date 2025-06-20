Волонтер Россинская приговорена к 22 годам колонии по делу о финансировании ВСУ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Nadin Geisler (Надежда Россинская включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Второй Западный окружной военный суд приговорил волонтера Надежду Россинскую (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 22 годам колонии общего режима и штрафу в размере 320 тысяч рублей по делу о финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

В ходе заседания государственное обвинение просило судью назначить волонтеру 27 лет лишения свободы. Россинская обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 280.1, части 4 статьи 205.1, статье 275 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, "Содействие террористической деятельности, связанное с его финансированием", "Государственная измена"). Вину по последней статье девушка не признала.

По данным следователей, подсудимая в социальных сетях обращалась к подписчикам с призывами о финансировании батальона "Азов" (признан террористическим, запрещен в РФ). Также девушка самостоятельно осуществляла денежные переводы в его пользу. Деятельность Россинской удалось выявить сотрудникам УФСБ России по Белгородской области.

Волонтера задержали в Белгороде 2 февраля 2024 года. Она работала в организации, которая поддерживает пострадавших во время вооруженных конфликтов.

В группе движения "Армия красоток" в соцсети "ВКонтакте" указывается, что в течение нескольких месяцев волонтеры помогали жителям Харьковской области, доставляя продукты, лекарства и корма для животных. В сентябре того же года Росфинмониторинг внес Россинскую в перечень террористов и экстремистов.