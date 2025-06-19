Режиссер Мосиенко приговорен к 17 годам лишения свободы за госизмену и терроризм

Фото: vk.com/Виктор Мосиенко

Второй Западный окружной военный суд приговорил режиссера и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко к 17 годам лишения свободы за государственную измену и терроризм, передает ТАСС.

Согласно приговору, первые 3 года срока Мосиенко будет отбывать в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Режиссеру не было назначено ограничение свободы, поскольку такая мера не может применяться к подсудимым, не имеющим постоянного места жительства.

Мосиенко признали виновным по статьям 275, 205.5, 281 и 222.1 УК РФ ("Государственная измена", "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", "Диверсия", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

В процессе прений прокурор Наталья Макарова просила суд назначить актеру наказание в виде 22 лет лишения свободы. Во время судебного заседания Мосиенко признал вину и раскаялся в содеянном, а также попросил суд о снисхождении.

Преступную деятельность мужчины удалось выявить сотрудникам УФСБ по Белгородской области, сообщили в пресс-службе ведомства по региону. Они установили, что режиссер проводил подготовку диверсии на железнодорожных путях в субъекте, руководствуясь заданием представителей организации "Легион "Свобода России" (признана террористической и запрещена в РФ).

Кроме того, актер передал украинским военным личный автомобиль, камуфлированное обмундирование, 5 тысяч долларов и 175 тысяч рублей с целью перейти на сторону противника.

По данным следствия, Мосиенко прибыл в Белгород из Анапы для выполнения "тестового задания". Там он снял номер в гостинице и получил от куратора фотографии места предполагаемого подрыва. После этого актер извлек из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) и выкопал яму под железнодорожным мостом. Сотрудники ФСБ задержали его во время установки устройства.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Мосиенко прибыл к опорам моста в оранжевом жилете железнодорожника, со связкой красных шаров и коробкой конфет. В коробке находились пакет более чем с 6 килограммами гексогена с пластичным взрывчатым веществом производства НАТО и электродетонатор.

Ранее ФСБ задержала жителя Керчи по подозрению в государственной измене за передачу украинской военной разведке данных о местах расположения средств ПВО и других объектов Вооруженных сил РФ в Крыму. По данным службы, мужчина сотрудничал с управлением разведки Украины и передавал фотографии и видеозаписи объектов ВС РФ через мессенджер Telegram.