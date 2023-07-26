Дело о фейках о ВС РФ возбудили в отношении украинской журналистки Соколовской

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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России в отношении украинской журналистки Янины Соколовской. Об этом сообщила помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")", – цитирует ее РИА Новости.

По версии следствия, в период с марта по май 2022 года Соколовская распространила в телеграм-канале заведомо ложную информацию о действиях российской армии против гражданского населения Украины.

Ранее правоохранительные органы составили протокол на полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) в отставке Владимира Квачкова за дискредитацию российской армии. Он был составлен по статье 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ"). Наказанием за правонарушение по данной статье может стать штраф в размере 50 тысяч рублей.



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