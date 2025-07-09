Росфинмониторинг внес блогера Щепихина в перечень террористов

Фото: vk.com/Арег Щепихин (Арег Щепихин включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Блогер Арег Щепихин, который был арестован по делу о разжигании ненависти, включен в список террористов и экстремистов. Это следует из базы Росфинмониторинга.

В Сети 3 июня появились кадры с Ярославского вокзала, на которых люди в штатском погрузили мужчину в багажник автомобиля Mercedes-Benz с мигалками и номерами АМР. Несколько телеграм-каналов предположили, что "жертвой" мог стать Щепихин.

Комментируя это, помощник главы Чечни и министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что мужчину никто не похищал. По его словам, его задержали правоохранители, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы.

Позже правоохранители задержали шесть человек, которые причастны к произошедшему на Ярославском вокзале. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем ГУ по противодействию экстремизму МВД России организовало проверку в отношении Щепихина, который разместил в соцсетях видео с провокационными заявлениями в адрес жителей Чечни. Затем суд на два месяца отправил блогера в СИЗО.

