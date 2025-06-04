Полицейские задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

Столичные правоохранители 3 июня задержали шесть человек, которые причастны к инциденту на Ярославском вокзале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Для дальнейшего разбирательства задержанных доставили в отделение полиции на станции Москва-Ярославская.

"В дальнейшем принято решение о передаче материала проверки в следственные органы", – сказано в заявлении ведомства.

Вечером 3 июня в соцсетях распространились кадры, на которых видно, как люди в штатском грузят мужчину в багажник автомобиля Mercedes-Benz с мигалками и номерами АМР. Сразу несколько телеграм-каналов сообщали, что жертвой мог стать блогер и предприниматель Арег Щепихин.

Помощник главы Чечни и министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал этот инцидент, заявив, что мужчину никто не похищал. Он объяснил, что мужчину задержали правоохранители, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы.

Дудаев также уточнил, что МВД Чечни проводит проверку в отношении мужчины по факту публичных оскорблений чувств верующих и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.

