ТАСС: полиция проверяет информацию о похищении мужчины на Ярославском вокзале

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Московская полиция организовала проверку по факту похищения мужчины на Ярославском вокзале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По факту похищения мужчины начата проверка, выясняется личность похитителей и причина произошедшего", – отметил собеседник издания.

По данным некоторых телеграм-каналов, жертвой похищения мог стать блогер и предприниматель Арег Щепихин. Официальной информации по поводу инцидента пока не поступало.

Ранее стало известно о нападении на 34-летнего курьера и похищении у него чемодана со 127 миллионами рублей в "Москва-Сити". По версии СМИ, мужчина согласился перевезти деньги из делового центра по определенным адресам за 10 тысяч рублей. В "Москва-Сити" курьер получил чемодан, вышел на улицу и собирался сесть в такси. Однако тогда трое неизвестных избили его и украли чемодан.

После этого злоумышленники скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению. Двоих мужчин удалось найти в жилом комплексе "Спортивный квартал" в ТиНАО. В момент задержания они попытались оказать сопротивление, поэтому сотрудник полиции сделал предупредительные выстрелы вверх.

Спустя время двоих задержанных арестовали по обвинению в грабеже, совершенном с примирением насилия в особо крупном размере. Журналисты предполагают, что к этому инциденту могут быть причастны семь человек. Их объявили в розыск.