Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 10:40

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: в Москве домработница похитила у хозяйки квартиры вещи на 900 тыс руб

В Москве домработница похитила у хозяйки квартиры люксовые вещи на 900 тыс руб – СМИ

Фото: sledcom.ru

В Москве домработница похитила у хозяйки квартиры люксовые вещи почти на 900 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации агентства, в полицию обратилась 39-летняя предпринимательница. Женщина заявила, что в конце прошлого месяца, разбирая свой гардероб, она заметила пропажу нескольких люксовых вещей. Среди них были в том числе лимитированный пиджак Bohemique, ремни Dior и Hermes, сумка Chanel, а также пуховик, соболиная шуба и парка.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Вскоре выяснилось, что к краже причастна 58-летняя домработница. Теперь ей грозит лишение свободы до двух лет.

Ранее сообщалось, что у актрисы Арины Назаровой из дома в Москве украли более трех миллионов рублей. По ее словам, к произошедшему может быть причастна домработница, поскольку после случившегося она не вышла на связь. Полицейские организовали проверку для установления всех обстоятельств инцидента.

"Безопасный город": суд рассматривает дело юрфирмы, обманувшей более 80 человек

Читайте также


происшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика