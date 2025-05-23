РИА Новости: в Москве домработница похитила у хозяйки квартиры вещи на 900 тыс руб

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В Москве домработница похитила у хозяйки квартиры люксовые вещи почти на 900 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации агентства, в полицию обратилась 39-летняя предпринимательница. Женщина заявила, что в конце прошлого месяца, разбирая свой гардероб, она заметила пропажу нескольких люксовых вещей. Среди них были в том числе лимитированный пиджак Bohemique, ремни Dior и Hermes, сумка Chanel, а также пуховик, соболиная шуба и парка.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Вскоре выяснилось, что к краже причастна 58-летняя домработница. Теперь ей грозит лишение свободы до двух лет.

Ранее сообщалось, что у актрисы Арины Назаровой из дома в Москве украли более трех миллионов рублей. По ее словам, к произошедшему может быть причастна домработница, поскольку после случившегося она не вышла на связь. Полицейские организовали проверку для установления всех обстоятельств инцидента.