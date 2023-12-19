Британская сиделка украла почти 4 млн рублей у инвалида – СМИ

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Жительница Великобритании украла у инвалида, за которым ухаживала, 35 тысяч фунтов стерлингов (3,9 миллиона рублей) и потратила их по своему усмотрению. Об этом сообщает издание Birmingham Mail.

В материале указано, что 33-летняя София Смит из города Уолсолл совершала преступления в период с 2019 по 2020 год. Она работала в компании Lifeways, предоставляющей услуги по уходу за инвалидами. Как пишет издание, Смит отработала в организации 1,5 года, прежде чем начала красть деньги у одной из клиенток – 70-летней женщины-инвалида, за которой ухаживали еще несколько сотрудников компании.

В статье отмечается, что коллеги женщины начали ее подозревать, когда та вызвалась самостоятельно следить за деньгами пожилой жертвы. Позже она стала покупать коллегам завтраки, а один раз отвезла клиентку и других инвалидов, которые жили с ней в одном доме, в Диснейленд в Париже, пишет издание, добавляя, что в июле 2020 года стало известно, что у Смит появились долги и она оформила второй банковский счет на имя своей клиентки.

По информации газеты, позже ее арестовали и допросили. Она призналась в преступлениях против пожилой женщины-инвалида, а также утверждала, что связалась "не с теми людьми" и задолжала им деньги, из-за чего и решилась на кражу.

Правоохранители Великобритании провели расследование и выяснили, что похищенные средства Смит потратила по своему усмотрению. Она заказывала еду, покупала дорогую одежду, включая дорогой костюм от бренда Armani, и технику, а также ездила в отпуск, указано в статье.

Как добавляет издание, в суде женщина заявила, что находилась под давлением и раскаивается. Смит обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения и в даче заведомо ложных показаний. По данным газеты, ее приговорили к двум годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что у актрисы Арины Назаровой из дома в Москве украли более трех миллионов рублей. По ее словам, к произошедшему может быть причастна домработница, поскольку после случившегося она не вышла на связь.

Полицейские организовали проверку для установления всех обстоятельств инцидента.

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