Домработница украла из дома в Подмосковье украшения на 415 тыс рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали 39-летнюю женщину, подозреваемую в краже ювелирных украшений на сумму 415 тысяч рублей из дома в деревне Тяжино Раменского городского округа. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что в полицию обратилась 35-летняя местная жительница, она сообщила, что из ее дома были похищены ювелирные изделия. Позже в результате оперативно-разыскных мероприятий была задержана ранее судимая местная жительница, которая работала в доме заявительницы помощницей по хозяйству.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 51-летнюю женщину, подозреваемую в краже более 750 тысяч рублей из квартиры в районе Крылатское. Злоумышленница работала домработницей. Она узнала, где хозяйка квартиры хранит сбережения, и решила украсть деньги.

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