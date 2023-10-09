Более 3 млн рублей украли из дома актрисы Арины Назаровой в Москве

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Свыше трех миллионов рублей украли у актрисы Арины Назаровой, дочери актера Дмитрия Назарова, из дома в Москве. К происшествию может быть причастна домработница, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, 7 октября в полицию обратилась Назарова и заявила, что неизвестные люди украли из ее дома более трех миллионов рублей. По словам актрисы, к преступлению может быть причастна домработница, которая на связь не вышла.

Правоохранители организовали проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что драгоценности на 3,1 миллиона рублей украли из московской квартиры блогера-искусствоведа Дианы Трошиной. Преступники проникли в ее квартиру на 2-й Черногрязской улице и украли золотое колье с бриллиантами, два золотых браслета и серьги из белого золота от Cartier.

Как утверждает Трошина, кражу мог совершить кто-то из рабочих или прислуги. Полиция начала проверку.

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