Драгоценности на сумму свыше 3 млн украли из квартиры блогера Дианы Трошиной

Фото: Следственный комитет РФ

Драгоценности Cartier на 3,1 миллиона рублей украли из московской квартиры блогера-искусствоведа Дианы Трошиной. Полиция начала проверку, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника издания, девушка обратилась с заявлением в полицию накануне. Она рассказала, что неизвестные проникли в ее квартиру на 2-й Черногрязской улице и украли золотое колье с бриллиантами, два золотых браслета и серьги из белого золота от Cartier. Сумма ущерба составила порядка 3,1 миллиона рублей.

Блогер утверждает, что преступление мог совершить кто-то из рабочих или прислуги.

Ранее сообщалось, что из квартиры балетмейстера Гордеева в Подмосковье украли пять миллионов рублей. Неизвестный проник в квартиру артиста через окно, похитил деньги и скрылся.

Полицейские разыскивают злоумышленника, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").