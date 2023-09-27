Из квартиры балетмейстера Гордеева в Подмосковье украли 5 млн рублей – СМИ

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Из квартиры народного артиста СССР, балетмейстера Вячеслава Гордеева в подмосковном Королеве вынесли около пяти миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ограбление произошло накануне днем. Неизвестный проник в квартиру артиста через окно, откуда похитил деньги и затем скрылся.

Отмечается, что дом Гордеева оборудован системой видеонаблюдения, однако в тот день камеры не работали.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативо-разыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его местонахождения. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

В столичном главке МВД, в свою очередь, сообщили, что получили заявление о квартирной краже от мужчины 1948 года рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Вячеслав Гордеев родился в 1948 году. Свыше 40 лет он является художественным руководителем театра "Русский балет". Артист исполнял главные партии в балетных постановках "Спартак" Арама Хачатуряна, "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева и "Щелкунчик" Петра Чайковского.

Ранее мужчину по фамилии Саламов арестовали в рамках расследования дела об ограблении квартиры актрисы Юлии Рутберг. Суд постановил избрать в отношении Саламова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 ноября. Мужчина повредил входной замок квартиры, а затем украл 2,5 миллиона рублей.

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