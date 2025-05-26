МВД подтвердило задержание со стрельбой напавших на курьера в "Москва-Сити"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Правоохранители задержали подозреваемых в нападении на курьера в деловом центре "Москва-Сити". Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Подозреваемые <...> задержаны моими коллегами из управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками ОУР УВД по ЦАО и ОУР ОМВД России по Пресненскому району Москвы", – указала Волк.

Инцидент произошел у одного из высотных зданий на улице Пресненский Вал. По предварительным данным, неизвестные подошли к мужчине, который ждал такси. Затем преступники ударили его, вырвали из рук чемодан с деньгами и скрылись с места происшествия.

В результате сотрудники уголовного розыска вместе с сотрудниками Росгвардии смогли задержать двоих подозреваемых 1997 и 1993 годов рождения. В момент задержания мужчины попытались оказать сопротивление, поэтому сотрудник полиции сделал предупредительные выстрелы вверх.

"Следователем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ ("Грабеж"). В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия, принимаются меры к розыску соучастников. Устанавливается точная сумма похищенного", – заключила представитель МВД.

Ранее СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщали, что потерпевший был курьером, который нес чемодан со 127 миллионами рублей наличными. По данным журналистов, украденный чемодан удалось отследить по камерам видеонаблюдения.

Злоумышленники сначала сели в такси и доехали до Мукомольного проезда, а затем поменяли номера и вызвали другое такси. После этого преступники доехали до одного из ТЦ на Киевском шоссе.

Затем подозреваемых в краже удалось задержать в жилом комплексе "Спортивный квартал" в ТиНАО. При стрельбе во время задержания злоумышленников никто не пострадал.

