ТАСС: подозреваемые в краже 127 млн рублей у курьера задержаны в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Подозреваемые в краже 127 миллионов рублей у курьера в деловом центре "Москва-Сити" задержаны со стрельбой в жилом комплексе "Спортивный квартал" в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Предварительно установлено, что ограбление произошло в башне "Империя" в "Москва-Сити". Злоумышленники забрали у потерпевшего чемодан с деньгами, а потом скрылись. Подозреваемых в ограблении удалось установить по камерам видеонаблюдения.

Правоохранители уточнили, что при стрельбе во время задержания злоумышленников никто не пострадал.

Немногим ранее телеграм-канал Baza сообщил о нападении 25 мая на 34-летнего курьера и краже у него чемодана со 127 миллионами рублей наличными. В СМИ отметили, что потерпевший мужчина подрабатывает курьером или охранником, чтобы содержать семью, а заказы находит на одном из сайтов для размещения объявлений.

Около месяца назад он якобы получил звонок от человека, который назвался Александром и предложил перевозить деньги из делового центра "Москва-Сити" на указанные адреса, за услуги пообещал 10 тысяч рублей. В результате курьер согласился.

Журналисты отмечают, что курьеру передали чемодан, затем он вышел на улицу и планировал сесть в такси, когда перед ним появились трое неизвестных. Как рассказал сам мужчина, у всех был "кавказский акцент и длинные бороды". В итоге они его избили, а чемодан забрали.

Пострадавший вызвал полицию. По данным источников Baza, следователи отследили чемодан по камерам. Выяснилось, что злоумышленники сначала сели в такси и доехали до Мукомольного проезда, затем поменяли номера, вызвали другое такси и доехали до ТЦ "Саларис" на Киевском шоссе. После этого их след пропал.

Ранее неизвестный устроил стрельбу в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся. В результате один человек погиб, еще двое ранены. Пострадавших экстренно доставили в больницу, однако одного из них врачи не смогли спасти. Для поиска нападавшего вводился план "Перехват".