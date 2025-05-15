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00:57

Происшествия

Неизвестный расстрелял троих мужчин в Северной Осетии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный устроил стрельбу в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся. В результате чего один мужчина погиб и двое ранены, сообщает пресс-служба ГУМВД региона.

По предварительной информации, на автомойке в городе Ардон неустановленное лицо произвело выстрелы из огнестрельного автоматического оружия калибра 7,62 мм в трех мужчин 1990, 1991 и 2000 годов рождения. После чего стрелявший скрылся.

Пострадавшие были экстренно госпитализированы в больницу. Спасти 24-летнего молодого человека не удалось, 35-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Введен план "Перехват", сотрудники полиции изучают место происшествия, ведется опрос свидетелей.

Ранее, 5 мая, было совершено нападение на сотрудников МВД в Махачкале. Сотрудники ведомства попытались остановить автомобиль, водитель которого отказался подчиняться требованиям полиции, после чего началась стрельба.

Также один человек погиб и еще один пострадал в результате перестрелки, которая произошла в Дербенте в Дагестане. По данным регионального МВД, водитель авто проигнорировал требования полицейских об остановке автомобиля и попытался скрыться.

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происшествиярегионы

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