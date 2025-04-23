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Происшествия

Один человек погиб в результате перестрелки в дагестанском Дербенте

Фото: depositphotos/Ivankmit

Один человек погиб и еще один пострадал в результате перестрелки, которая произошла в Дербенте в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

В ведомстве рассказали, что в районе улицы Махачкалинской водитель авто проигнорировал требования полицейских об остановке автомобиля и попытался скрыться. При этом он наехал на сотрудника полиции и несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей. В ответ те применили табельное оружие и ликвидировали злоумышленника.

В его автомобиле нашли пистолет. Пострадавшего полицейского доставили в больницу, в данный момент угрозы его жизни нет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В конце марта инцидент со стрельбой произошел на Кольском проспекте в Мурманске. Злоумышленник открыл стрельбу с крыши жилого дома. Следователи выявили, что он стрелял по экипажу ППС.

В процессе штурма крыши здания силовики нейтрализовали стрелявшего. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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