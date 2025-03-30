Фото: телеграм-канал "Мурманск Дтп Чп"

Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Андрей Чибис.

Инцидент произошел на улице Кольский. Сейчас на месте происшествия задействованы силовики.

Глава Мурманской области попросил всех, кто живет в этом районе, соблюдать меры безопасности и не публиковать в Сеть работу силовиков. Также Чибис призвал граждан доверять только проверенной информации.

Несколькими днями ранее стрельба произошла во дворе жилого комплекса, расположенного на Шестой улице в подмосковном городе Железнодорожном. Злоумышленник сразу же скрылся, сообщили СМИ.

Спустя время тело нападавшего якобы было обнаружено в лесополосе в Балашихе. По версии журналистов, причиной стрельбы могло быть покушение на сотрудника Минобороны РФ. По предварительным данным, пострадавший получил травму, ему была оказана медицинская помощь.

