ТАСС: стрельба произошла в подмосковном Железнодорожном

Фото: телеграм-канал SHOT

Неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого комплекса, расположенного на Шестой улице в подмосковном городе Железнодорожном. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Причины выясняются", – заявили в оперативных службах агентству.

При этом злоумышленник скрылся с места происшествия. Сейчас ведется его розыск. Информации о пострадавших нет.

Ранее в отношении задержанного мужчины, который выстрелил из аэрозольного устройства самообороны в 41-летнего пассажира автобуса в Балашихе, было возбуждено дело о хулиганстве. В подмосковном МВД уточнили, что 38-летний злоумышленник устроил стрельбу не только в автобусе, но и на остановке общественного транспорта.

До этого суд отправил в СИЗО москвича, открывшего в воздух стрельбу из пневматического пистолета. В столичном главке МВД сообщили, что инцидент произошел после конфликта с подростками, выгуливавшими собак. Никто не пострадал, но мужчине предъявили обвинение в хулиганстве.

