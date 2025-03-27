"Известия": причиной стрельбы у ЖК в Подмосковье стало покушение на сотрудника Минобороны

Фото: телеграм-канал Mash

Причиной стрельбы возле жилого комплекса "Ольгино парк" в подмосковном Железнодорожном могло стать покушение на сотрудника министерства обороны. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на свой источник.

Согласно предварительной информации, пострадавший получил травму, ему была оказана медицинская помощь. Также СМИ сообщает, что тело нападавшего было обнаружено позднее в лесополосе в Балашихе. Причины его смерти неизвестны. Полиция проводит расследование.

Об инциденте стало известно накануне, 26 марта. Звуки выстрелов были слышны во дворе ЖК, расположенного на Шестой улице. Злоумышленник скрылся, в связи с чем полицейские начали вести розыск.

Позже выяснилось, что момент нападения попал в объектив камер наблюдения. На записи видно, как мужчина, тогда еще предположительно местный предприниматель, выходит из подъезда, а стрелок появляется из-за угла дома. Охранник жертвы отстреливался.

