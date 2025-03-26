Полиция ищет устроивших стрельбу в Подмосковье

В подмосковном Железнодорожном полиция разыскивает мужчин, устроивших стрельбу во дворе жилого комплекса. По предварительным данным, целью нападавших был местный предприниматель.

Момент нападения попал в объектив камер наблюдения. На записи видно, как мужчина выходит из подъезда, а стрелок появляется из-за угла дома. Охранник предполагаемой жертвы начал отстреливаться.

В некоторых телеграм-каналах сообщают о задержании одного из нападавших, однако в МВД региона эту информацию не подтвердили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.