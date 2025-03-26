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26 марта, 11:15

Происшествия

Полиция ищет устроивших стрельбу в Подмосковье

Полиция ищет устроивших стрельбу в Подмосковье

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В подмосковном Железнодорожном полиция разыскивает мужчин, устроивших стрельбу во дворе жилого комплекса. По предварительным данным, целью нападавших был местный предприниматель.

Момент нападения попал в объектив камер наблюдения. На записи видно, как мужчина выходит из подъезда, а стрелок появляется из-за угла дома. Охранник предполагаемой жертвы начал отстреливаться.

В некоторых телеграм-каналах сообщают о задержании одного из нападавших, однако в МВД региона эту информацию не подтвердили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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