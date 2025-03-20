Новости регионов: в Приморье рыбаки оказались на отколовшейся льдине

В Приморском крае произошел инцидент с рыбаками, оказавшимися на оторвавшейся льдине во Владивостоке. Несмотря на предупреждения о тонком льде, любители зимней рыбалки продолжают выходить на водоемы. На льдине оказалась группа рыбаков, но благодаря оперативным действиям все спаслись. Часть людей перебралась на берег по доске, другие добрались самостоятельно, а оставшиеся дождались, пока товарищи притянули льдину к берегу с помощью веревки.

В Иркутской области российская спортсменка-фридайвер Екатерина Некрасова установила новый мировой рекорд, проплыв 122 метра подо льдом Байкала на одном дыхании. Она преодолела дистанцию в ластах, но без гидрокостюма. Предыдущий рекорд, также принадлежавший Некрасовой, составлял почти 103 метра.

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