Пожар вспыхнул на аэродроме в Энгельсе после атаки БПЛА

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Пожар произошел на аэродроме в Энгельсе Саратовской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на губернатора региона Романа Бусаргина.

"В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ. Все оперативные службы находятся на месте", – говорится в публикации.

По словам Бусаргина, перед районной администрацией стоит задача дойти до каждого жителя, чье имущество пострадало в результате атаки. Власти узнают, какая помощь нужна, чтобы проработать вопрос материальной поддержки граждан.

Украинские БПЛА атаковали Энгельс в ночь на 20 марта. Два мирных жителя получили ранения, также были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице, двух детских садах и школе.

Глава области указал, что также повреждены около 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. На месте работает управление региональной безопасности.

В свою очередь, СК России намерен провести расследование по факту случившегося. Следователи установят детали произошедшего, также действиям причастных лиц дадут уголовно-правовую оценку.