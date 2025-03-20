СК проведет расследование после атаки беспилотников ВСУ на Саратовскую область

Фото: телеграм-канал Baza

Следственный комитет намерен провести расследование в связи с атакой беспилотников Вооруженных сил Украины на Саратовскую область, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Следственный комитет Российской Федерации установит детали произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", – говорится в сообщении.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава Саратовской области Роман Бусаргин, в Энгельсе в результате атаки украинских беспилотников повреждены около 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. Некоторым жителям потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время на территории СНТ работает управление региональной безопасности. Кроме того, в целях безопасности из-за пожара на аэродроме проводится эвакуация тех, кто проживает рядом с СНТ.

Украинские беспилотники атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта. В результате пострадали два мирных жителя Энгельса, также были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице, двух детсадах и школе. В тот момент в учреждениях детей не было.

Занятия в школах Энгельса 20 марта пройдут в дистанционном режиме. Местная администрация получила задачу оперативно оповестить родителей об этом. Кроме того, в саратовском аэропорте были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.