Пять человек ранены в результате атак ВСУ на Курскую область

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Пять человек ранены в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна.

По его словам, ВСУ атаковали Суджанский район FPV-дронами. Там пострадали четверо мужчин, которых транспортировали в Курскую областную клиническую больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Еще один мужчина оказался ранен в Тимском районе в результате удара беспилотного летательного аппарата самолетного типа рядом с "Газелью", которая перевозила хлеб. Пострадавшего доставили в то же медицинское учреждение с осколочными ранениями плеча и шеи.

Также ВСУ совершили обстрел слободы Белой в Беловском районе. Снаряды попали в здание администрации и соседние постройки, из-за чего были выбиты окна и поврежден фасад строений. Кроме того, обстрелом оказались повреждены автомобили работников предприятия "Псельское". По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. На место уже прибыли экстренные службы.

Хинштейн подчеркнул, что украинские военные продолжают атаковать мирные территории области. Он обратил внимание, что приграничье региона остается опасным для посещения, несмотря на успехи российской армии и освобождение земель.

Также временный глава региона предостерег местных жителей от посещения некоторых населенных пунктов и призвал сохранять бдительность.

Между тем в ночь на 18 марта дежурные силы ПВО ликвидировали 46 украинских беспилотников над российскими регионами. Оборонное ведомство уточнило, что над Курской областью было сбито 2 БПЛА, столько же удалось уничтожить в небе над Брянской областью. Помимо этого, 41 беспилотник уничтожен и перехвачен над Белгородской областью и еще один – над Орловской областью.