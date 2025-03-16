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16 марта, 19:02

Происшествия

Дело завели по факту убийств мирного населения военными ВСУ в селе Казачья Локня

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уголовное дело заведено по факту совершения ВФУ мародерства и террористического акта против мирного населения Курской области. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ.

Правоохранители установили, что преступление было совершено не позднее февраля 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района. В результате действий украинских формирований, незаконно вторгшихся на территорию России, были убиты трое мирных жителей.

Следователи установят личности всех причастных к этому преступлению и привлекут их к ответственности, заверили в ведомстве.

Еще одно дело о теракте было возбуждено в связи с убийством украинскими военнослужащими восьми мирных жителей в Суджанском районе Курской области. Это произошло не позднее августа 2024 года.

Кроме того, правоохранители начали расследование после атаки ВСУ здания краеведческого музея. В результате удара погибла сотрудница учреждения, еще двое сотрудников получили различные травмы, их госпитализировали. Само здание музея было уничтожено.

Минобороны РФ сообщило об освобождении города Суджа и населенных пунктов Меловой и Подол

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