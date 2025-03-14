Уголовное дело возбуждено после обстрела ВСУ краеведческого музея в Судже

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи возбудили уголовное дело о теракте и уничтожении объектов культурного наследия после обстрела ВСУ краеведческого музея в Судже Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.

В ведомстве отметили, что правоохранители установят и привлекут к ответственности всех представителей украинской армии, причастных к данному преступлению.

Украинские войска 14 марта атаковали здание краеведческого музея в Судже. Предварительно, в результате произошедшего погибла сотрудница музея, которая в этот момент осматривала состояние здания.

Еще двое сотрудников учреждения получили различные травмы, их госпитализировали. Само здание музея в результате удара было уничтожено. Власти региона выразили соболезнования родным погибшей сотрудницы.