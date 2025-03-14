ВСУ атаковали здание краеведческого музея в Судже

Фото: телеграм-канал Baza

Вооруженные силы Украины атаковали здание краеведческого музея в Судже Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"По освобожденной Судже нанесен сознательный удар, который пришелся по зданию краеведческого музея – памятника архитектуры конца XIX века (так называемый дом Чупилова). По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние", – написал он.

Кроме того, ранения получили двое сотрудников культурного учреждения – их сейчас доставляют в больницу. Как уточнил Хинштейн, здание музея в результате удара было уничтожено.

Врио губернатора выразил соболезнования родным погибшей сотрудницы. Он пообещал оказать всю необходимую помощь ее семье и семьям пострадавших.

В среду, 12 марта, ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка Курской области. В результате было разрушено здание одного из цехов, а также повреждено другое имущество. Погибли четыре сотрудника предприятия, еще двое были ранены.

Суджа была освобождена 13 марта. Владимир Путин позднее поблагодарил военнослужащих РФ за это.

