Раненные при обстреле ТЦ в Курской области подростки госпитализированы в РДКБ

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Двое подростков, пострадавших в результате обстрела Вооруженными силами Украины торгового центра в Курской области, доставлены в Российскую детскую клиническую больницу (РДБК) в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе больницы.

Как сообщили в РДБК, два 14-летних подростка получили при обстреле тяжелые минно-взрывные травмы. Руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии больницы Дмитрий Прометный уточнил, что оба пострадавших дышат самостоятельно. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Украинские военные ударили по ТЦ "Добрыня" вечером 10 марта. Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы, уточнял врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Число погибших в результате удара по торговому центру выросло до пяти.

