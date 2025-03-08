Дело о теракте заведено после атаки БПЛА на жилой дом в Курской области

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинского беспилотника на жилой дом Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ГВСУ СК России.

По информации следствия, 7 марта 2025 года в селе Гирьи Беловского района Курской области украинские военные, используя БПЛА, сбросили взрывное устройство на территорию частного жилого дома, в котором находились мирные жители. В результате атаки два человека пострадали.

В ходе предварительного следствия установят и привлекут к ответственности представителей ВСУ, причастных к преступлению, уточнили в СК.

Как рассказывал ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн, пострадавшими оказались мужчина и женщина. У 51-летней женщины диагностировали осколочные ранения живота, руки и ноги, а у 56-летнего мужчины – множественные ранения груди, головы и спины. Они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.