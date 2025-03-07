Хинштейн: власти Курской области помогут следствию по делу о "зубах дракона"

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Власти Курской области окажут содействие следствию по делу о хищении бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений, написал врио губернатора области Александр Хинштейн. Речь идет о бетонных пирамидах, называемых "зубами дракона".

"Никакого снисхождения для коррупционеров на Курской земле нет и быть не может, особенно если речь идет о такой важной теме, как обеспечение обороны и безопасности в воюющем регионе", – написал политик в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что правительство региона не намерено скрывать преступников. Наоборот, власти заинтересованы в том, чтобы все виновные в коррупции понесли наказание, уточнил Хинштейн.

По данным СМИ, уголовное дело было возбуждено после экспертизы качества установленных бетонных пирамид в приграничье Курской области. Выяснилось, что качество изделий не соответствовало ГОСТу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



"Заказчиком работ по установке зубов дракона была "Корпорация развития Курской области", – уточнил собеседник.

Ранее Хинштейн обвинил новое руководство этой корпорации в саботаже. Речь шла о попытке застроить лесную территорию в Железногорске, которая де-факто служит местом отдыха людей.

Уточнялось, что компания решила не соблюдать мораторий на продолжение строительства жилого комплекса, поэтому Хинштейн запретил ей предпринимать какие-либо действия в этом направлении.

