Мужчина и женщина ранены в результате атаки БПЛА в Курской области

Фото: 123RF/savmaster

Мужчина и женщина были ранены из-за атаки украинских БПЛА в селе Гирьи Беловского района Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что пару доставили в больницу. По словам врио главы области, врачи выявили у 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, а у 56-летнего мужчины – множественные ранения груди, головы и спины. Однако их жизни ничего не угрожает.

Хинштейн добавил, что в населенном пункте был также поврежден автомобиль. Его водитель в результате атаки не пострадал.

"Уважаемые жители, враг варварски атакует наши мирные города и села. Прошу вас, воздержитесь от поездок в приграничные районы – это опасно для жизни и здоровья! Берегите себя!", – заключил врио губернатора Курской области.

Ранее один человек погиб в результате атаки украинского дрона по служебному автобусу в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, в результате атаки осколочные ранения головы и руки получила женщина. Ее отвезли в больницу.

