Три человека погибли при ударе ВСУ по торговому центру в Курской области

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Три человека погибли и девять пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

"Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы", – написал он.

Среди раненых есть четверо несовершеннолетних. В настоящее время все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ, санитарной авиацией их доставят в областную клиническую больницу, уточнил врио губернатора Курской области.

Тем временем количество погибших в результате удара ВСУ по рынку в селе Великие Копани Херсонской области увеличилось до шести человек. Украинские войска атаковали рынок двумя ракетами HIMARS.

Ранее ВСУ ударили шестью реактивными беспилотниками по территории города Стародуб Брянской области, в результате чего пострадала одна женщина.