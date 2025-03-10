10 марта, 22:07Происшествия
Три человека погибли при ударе ВСУ по торговому центру в Курской области
Фото: 123RF/savmaster
Три человека погибли и девять пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
"Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы", – написал он.
Среди раненых есть четверо несовершеннолетних. В настоящее время все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ, санитарной авиацией их доставят в областную клиническую больницу, уточнил врио губернатора Курской области.
Тем временем количество погибших в результате удара ВСУ по рынку в селе Великие Копани Херсонской области увеличилось до шести человек. Украинские войска атаковали рынок двумя ракетами HIMARS.
Ранее ВСУ ударили шестью реактивными беспилотниками по территории города Стародуб Брянской области, в результате чего пострадала одна женщина.
Бастрыкин заявил, что при атаках на Курскую область ВСУ используют ATACMS и HIMARS