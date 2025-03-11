Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области выросло до 5

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Число погибших в результате украинского удара по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой Беловского района Курской области выросло до пяти. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, еще одним погибшим является мужчина 1999 года рождения.

"Искренние соболезнования близким. Никакими словами не заглушить эту боль. Со стороны власти окажем всю необходимую поддержку семьям – никто не должен остаться со своей бедой один на один", – написал Хинштейн.

Раненные при атаке в настоящее время находятся в областной клинической больнице, уточнил он. Врачи оказывают им необходимую помощь.

При этом двое пострадавших подростков были направлены в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

Украинские военные ударили по ТЦ "Добрыня" вечером 10 марта. Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы, уточнял Хинштейн.

В результате удара погибли также две женщины, мужчина и юноша.

По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело о терроризме. Следователи установят и привлекут к ответственности причастных к преступлению.

