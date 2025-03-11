11 марта, 14:05Происшествия
Четверо пострадавших при ударе ВСУ по курскому ТЦ находятся в реанимации
Фото: телеграм-канал Mash
Четверо пострадавших при ударе ВСУ по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой Беловского района Курской области находятся в реанимации. Среди них двое прооперированных врачами подростков, написал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его информации, сейчас ребята стабильны, их готовят к отправке на реабилитацию в Москву. Еще одна женщина в реанимации ждет перевода в палату, другую пострадавшую перевели из операционной. Всего в Курской областной больнице размещены девять раненых.
Украинские военные ударили по ТЦ "Добрыня" вечером 10 марта. Пострадавших доставили в Беловскую ЦРБ, откуда позже перевели в Курскую областную больницу.
В результате удара погибли четыре человека: две женщины, мужчина и юноша. СК России возбудил уголовное дело о терроризме. Следователи установят и привлекут к ответственности причастных к преступлению.
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