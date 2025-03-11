Четверо пострадавших при ударе ВСУ по курскому ТЦ находятся в реанимации

Фото: телеграм-канал Mash

Четверо пострадавших при ударе ВСУ по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой Беловского района Курской области находятся в реанимации. Среди них двое прооперированных врачами подростков, написал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его информации, сейчас ребята стабильны, их готовят к отправке на реабилитацию в Москву. Еще одна женщина в реанимации ждет перевода в палату, другую пострадавшую перевели из операционной. Всего в Курской областной больнице размещены девять раненых.

Украинские военные ударили по ТЦ "Добрыня" вечером 10 марта. Пострадавших доставили в Беловскую ЦРБ, откуда позже перевели в Курскую областную больницу.

В результате удара погибли четыре человека: две женщины, мужчина и юноша. СК России возбудил уголовное дело о терроризме. Следователи установят и привлекут к ответственности причастных к преступлению.